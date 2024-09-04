Evlilik yıldönümünde ölü bulunan genç hemşirenin adliyeye sevk edilen eşi serbest bırakıldı

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi gözyaşları içinde cenazeyi hastaneden aldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de aracının arka koltuğunda ölü bulunan 25 yaşındaki Tuğba Koç'un gözaltına alınan ve bu sabah adliyeye sevk edilen eşi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tuğba Koç'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından gözyaşları için çalıştığı hastanenin morgundan alındı.

Dün sabah saatlerinde Odunpazarı İlçesi Vadişehir Mahallesi 5628 Sokakta park halindeki aracın arka koltuğunda boğazı kesilmiş halde bulunan Tuğba Koç'un ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Olayın intihar mı cinayet mi olduğu şüphesinin aydınlatılması amacıyla çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün öğle saatlerinde Tuğba Koç'un eşi A.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K., bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesi alınan ve daha sonra Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen A.K.'nin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Geçtiğimiz yıl 3 Eylül'de evlenen ve evlilik yıldönümünde aracında boğazı kesik halde ölü bulunan Tuğba Koç'un hemşire olarak görev yaptığı Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlandı. Koç'un cenazesi, hastanenin morguna gelen yakınları tarafından gözyaşları içinde alındı. Tuğba Koç'un, bugün öğle vaktinde Alpu İlçesi'ne bağlı Alapınar Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Tuğba Koç'un cenazesinin Eskişehir Şehir Hastanesi morgundan alındığı esnada bazı yakınları fenalık geçirirken, küçük çaplı gerginlikler yaşandı.