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Evlilik yıl dönümlerinde kabusu yaşadılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evlilik yıl dönümlerinde kabusu yaşadılar

Kayseri'nin Talas ilçesinde evlilik yıl dönümlerinde manzaranın hakim olduğu Derevenk Viyadüğü'ne gelen çiftin araçları, iterek çalıştırılmaya çalışılınca kontrolden çıkarak vadiye uçtu.

Kayseri'nin Talas ilçesinde evlilik yıl dönümlerinde manzaranın hakim olduğu Derevenk Viyadüğü'ne gelen çiftin araçları, iterek çalıştırılmaya çalışılınca kontrolden çıkarak vadiye uçtu.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Derevenk Viyadüğü'nde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, isimleri öğrenilemeyen çift, evlilik yıl dönümlerinde kent manzarasının hakim olduğu viyadüğe geldi. Burada araçlarını park eden çift, bir süre manzarayı izledi. Dönüş yolunda araçları çalışmayan çift, vadiye doğru bayır olan yolda araçlarını iterek çalıştırmaya çalıştı. Hızlanan araç kontrolden çıkınca, vadiye uçtu. Yaklaşık 200 metre yuvarlanan araç perte çıkarken, çift ise mutlu günlerinde hayatlarının şokunu yaşadı. Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri Tragger Talas 3. Sayfa Haberler

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