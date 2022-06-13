Evlilik yıldönümlerinde kabusu yaşadılar...İterek çalıştırmak istedikleri araçları viyadükten aşağı uçtu - Haberler

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Evlilik yıldönümlerinde kabusu yaşadılar...İterek çalıştırmak istedikleri araçları viyadükten aşağı uçtu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evlilik yıldönümlerinde kabusu yaşadılar.

Evlilik yıldönümlerinde kabusu yaşadılar...İterek çalıştırmak istedikleri araçları viyadükten aşağı uçtu

KAYSERİ Kayseri'nin Talas ilçesinde evlilik yıldönümlerinde manzaranın hakim olduğu Derevenk Viyadüğü'ne gelen çiftin araçları, iterek çalıştırılmaya çalışılınca kontrolden çıkarak viyadükten aşağı uçtu.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Derevenk Viyadüğü'nde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, isimleri öğrenilemeyen çift, evlilik yıldönümlerinde kent manzarasının hakim olduğu viyadüğe geldi. Burada araçlarını park eden çift, bir süre manzarayı izledi. Dönüş yolunda araçları çalışmayan çift, viyadüğe doğru bayır olan yolda araçlarını iterek çalıştırmaya çalıştı. Hızlanan araç kontrolden çıkınca, viyadükten aşağı uçtu. Yaklaşık 200 metre yuvarlanan araç perte çıkarken, çift ise mutlu günlerinde hayatlarının şokunu yaşadı. Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - 3. Sayfa

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