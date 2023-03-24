Evlilik yalanıyla kandırdığı kadının yaşamına son vermesine sebep olan şahıs tutuklandı

Kastamonu'da internetten tanıştığı şahıs ile evlilik hayali kuran ve bir süredir de para gönderen kadın, gizli görüntülerini çeken şahsın kendisine yaptığı şantaj sebebiyle intihar etti.

Kastamonu'da internetten tanıştığı şahıs ile evlilik hayali kuran ve bir süredir de para gönderen kadın, gizli görüntülerini çeken şahsın kendisine yaptığı şantaj sebebiyle intihar etti. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 21 Mart'ta Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tuvaletinde yaşamına son veren 47 yaşındaki A.M.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığında başlatılan soruşturmada, A.M.'nin ölmeden önce bir mektup bıraktığı ve yaşadıklarını bu mektupta anlattığı belirlendi. Ortaya çıkan mektup sonrası çalışma başlatan Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, A.M.'nin pandemi sürecinde Kahramanmaraş'ta ikamet eden K.D. isimli erkekle internetten tanıştığını tespit etti. A.M.'nin erkek arkadaşı K.D. ile bir süredir evlilik hayali kurduğu ve şahsın Kastamonu'ya gelerek ailesiyle de tanıştığı öğrenildi. Bu sırada kız arkadaşı A.M.'nin gizlice müstehcen fotoğraflarını çeken K.D., Kastamonu'dan ayrıldıktan sonra A.M.'den para istemeye başladı. A.M.'nin farklı tarihlerde yaklaşık 400 bin TL para gönderdiği belirlendi. Daha fazla şantaja dayanamayan A.M.'nin herhangi bir tedavi görmediği Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek, tuvalette bir mektup bırakıp yaşamına son verdiği tespit edildi. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, K.D.'yi Kahramanmaraş'ta gözaltına aldı. Kahramanmaraş'tan Kastamonu'ya getirilen K.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU