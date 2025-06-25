Evlilik Vaadiyle Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Evlilik Vaadiyle Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi
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Çorum merkezli düzenlenen operasyonda evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 4 şüpheli tutuklandı. Jandarma, yaklaşık bir ay süren teknik takip sonrası çeteye yönelik eş zamanlı operasyonda 11 şüpheliyi yakaladı ve suçtan elde edilen malzemelere el koydu.

Evlilik vaadiyle vatandaşları dolandıran çeteye yönelik Çorum merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, evlilik vaadiyle tuzağına düşürdükleri vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik Çorum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1 ay boyunca çalışma yürüttü. Yapılan teknik takipte çete halinde hareket eden şahsıların, evlenmek isteyen vatandaşları ağlarına düşürdüğü, daha sonra da dolandırarak kayıplara karıştığı tespit edildi. Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Osmancık Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, 19 Haziran'da şüphelilere yönelik Çorum merkezli Adıyaman ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgüt lideri M.A.'nın da arasında bulunduğu 11 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 adet Cumhuriyet altını, 3 adet bilezik, 18 bin 600 TL nakit para ile 14 adet dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari olan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İşlemlerinin ardından Osmancık Adliyesi'ne sevk edilen 10 şüpheliden suç örgütü lideri M.A.'nın da arasında bulunduğu 4'ü ç tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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