Evlilik vaadiyle 200 bin lira dolandırdılar Evlilik vaadiyle 200 bin lira dolandırdılar Evlilik vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda 4 tutuklama Gaziantep'e gelen bir vatandaşı evlilik vaadiyle 200 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Evlilik vaadiyle 200 bin lira dolandırdılar Evlilik vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda 4 tutuklama GAZİANTEP - Gaziantep'e gelen bir vatandaşı evlilik vaadiyle 200 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir vatandaşı evlilik vaadiyle 200 bin lira dolandıran 5 kişiyi gözaltına aldı. Gaziantep'e şehir dışından gelen bir vatandaşın evlilik vaadiyle 200 bin lira dolandırılması üzerine çalışma başlatan ekipler, dolandırıcıların kimliğini belirledi. C.B., F.K., M.A.B., G.A. ve G.B. isimli şüphelilerin dolandırıcılık olayına karıştığını tespit eden ekipler, şüphelileri dün operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan 5 zanlıdan 4'ü tutuklanırken 1'i ise serbest bırakıldı. İhlas Haber Ajansı / Lider Olgun - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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