Evlerine kenevir serası kuran kardeşler adli kontrolle serbest kaldı - Haberler

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Evlerine kenevir serası kuran kardeşler adli kontrolle serbest kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evlerine kenevir serası kuran kardeşler adli kontrolle serbest kaldı

Adana'da evlerinin bir odasına Hint keneviri serası kurduğu belirlenen ve yapılan operasyonla gözaltına alınan 2 kardeş, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da evlerinin bir odasına Hint keneviri serası kurduğu belirlenen ve yapılan operasyonla gözaltına alınan 2 kardeş, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde Murat B. (54) ile kardeşi Fırat B.'nin (34) uyuşturucu madde üretimi yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüphelilerin iki katlı evine operasyon düzenledi. Üst kattaki daireye giren ekipler, evin bir odasında termal çadır içerisinde zamanlayıcılı, ısı ölçerli, LED ışıklı ve vantilatörlü sera kurulduğunu tespit etti.

Adreste arama yapan ekipler sera içerisinde 19 kök Hint keneviri, 256 gram esrar, 10 uyuşturucu hap, 2 havalandırma fanı, 5 LED lamba, 1 klima ünitesi, ısı ölçer ve zamanlayıcı ile uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen 8 kutu kimyasal madde ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan Murat B. ile kardeşi Fırat B., ifadelerinde birbirilerini suçladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat B. ile Fırat B., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fırat Adana 3. Sayfa Haberler

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