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Evlerinden uyuşturucu çıkan şahıslar serbest kaldı

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Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen kadın ve erkeğin kaldığı eve yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçilirken şüpheliler serbest kaldı.

Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen kadın ve erkeğin kaldığı eve yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheliler serbest kaldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.P. ve erkek arkadaşı E.A.'nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki evlerinde uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını aldı. Ekipler bunun üzerine söz konusu adrese düzenlendiği operasyonda her iki şahsı da yakaladı.

Evde yapılan aramada 76 uyuşturucu hap, 5.01 gram metamfetamin ile 2.13 gram bonzai ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.P. ve E.A. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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