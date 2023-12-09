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Evlerinden suikast tabancası ve otomatik silah çıktı

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Adana'da yapılan bir operasyonda bir evde suikast tabancası ve otomatik tabanca ele geçirildi. Tutuklama ve adli kontrol kararları verildi.

Evlerinden suikast tabancası ve otomatik silah çıktı

Sorguda kendilerinin olmadığını söylediler

ADANA - Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı araştırma ekipleri bir eve yaptığı operasyonda anahtarlık şeklinde suikast tabancası ve otomatik tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi tutuklanırken bir kişide adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü "Huzurunuz Gururumuz" sloganıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Narlıca Mahallesi'ndeki müstakil bir evde ruhsatsız silahların olduğu ihbarını aldı.

Bunun üzerine ekipler söz konusu eve baskın yaptı. Yapılan baskında silahlı saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen Ümit Yaşar K. ile oğlu Cemal K. gözaltına alındı.

Evde içerisinde yapılan arama çalışmalarında bazanın altındaki eşyaların arasına gizlenmiş anahtar şeklinde anahtarlık şeklinde suikast tabancası, 1'i otomatik 3 ruhsatsız tabanca, 79 mermi, çelik yelek, 3,7 gram taş kokain, silah yapımında kullanılan 9 sürgü tutucu, 10 icra mili, 17 icra yayı ile 8 kurusıkı namlusu ele geçirildi.

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden Cemal K.'ın hırsızlık, çocuk kaçırma ve alıkoyma suçlarından 3 kaydı olduğunu öğrenildi.

"Evlerinden silah çıktı, bizim değil dediler"

Emniyette ifadeleri alınan baba ve oğlu, silahların kendilerine ait olmadığını, kimin koyduğunu bilmediklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemal K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Ümit Yaşar K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Seyhan Adana Güvenlik Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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