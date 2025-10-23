Haberler

Burdur'da Asma Tavan Çöktü, Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Burdur'da Asma Tavan Çöktü, Kadın Hastaneye Kaldırıldı
Burdur'da bir apartmanda gece saatlerinde asma tavanın çökmesi sonucu İsmail K. ve Elif K. çiftinden Elif K. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında İsmail K. deprem olduğunu sandıklarını belirtti.

Burdur'da evlerinde bir anda üzerlerine asma tavan çöken çift, deprem olduğunu sandı. Asma tavan parçalarından yaralanan kadın ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Burdur ilçesi Burç Mahallesi Şehit Özpolat Caddesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail K. ile Elif K. evlerinde oturdukları sırada asma tavan üzerlerine çöktü. Elif K. yaralanırken İsmail K. olayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"Deprem olduğunu sandık"

Olay anının anlatan İsmail K., "Evde yatarken bir anda asma tavan parçalandı. Deprem olduğunu sandık. Parçalardan korunmak için kolumu yukarıya kaldırdım. Parça koluma çarparak kırıldı sonrasında da kafama düştü" dedi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
