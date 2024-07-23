Evlerinde uyuşturucu ele geçirildi şüpheliler, "İlgimiz yok" savunması yaptı

ADANA - Adana narkotik polisleri yaptığı operasyonda torbacı diye tabir edilen 2 uyuşturucu satıcısını yakaladı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada ise çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çalışmalar neticesinde Selçuk U. ve Ayhan A.'nın uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti.

Ekipler bunun üzerine şüphelilerin Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesinde kaldığı eve operasyon düzenlendi. Yapılan baskında her iki şüphelide yakalandı. İkametteki yapılan aramada ise 155.56 gram bonzai, 885 uyuşturucu hap ile 3 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunda Selçuk U., "Kenevir ve uyuşturucu haplar bana ait, bu maddeler içmek için evimde bulunduruyorum. Bonzai maddesi ile ilgim yok" diye savunma yaptığı öne sürülürken Ayhan A'da," uyuşturucu maddelerle ilgim yok" dediği iddia edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.