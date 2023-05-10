Evlere yönelen otluk yangını mahalleliyi korkuttu

Antalya'da otluk alanda çıkan ve ahşap malzemelerin yandığı boş arazi yangını, evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın anında mahalleli vatandaşlar kısa süre tedirginlik yaşadı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 452. Sokak yanındaki boş arazide yaşandı. Otluk alanda başlayan yangın, yakın bölgedeki ahşap malzemelerin yanmasıyla bir anda büyüdü. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle evlere doğru yönelen alevler, mahalle sakinlerini tedirgin etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangına vatandaşlar da bahçe hortumlarıyla müdahalede bulundu. - ANTALYA