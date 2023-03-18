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Evlerden Hırsızlık Yapan 4 Kişi Tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Evlerden Hırsızlık Yapan 4 Kişi Tutuklandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda ikametlerden hırsızlık yaptığı belirlenen 4 kişi tutuklanırken, çalıntı birçok malzeme ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda ikametlerden hırsızlık yaptığı belirlenen 4 kişi tutuklanırken, çalıntı birçok malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca Develi ilçesi Bakırdağ Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesi olan Yenice mahallesinden A.M.'nin ikametinden hırsızlık yapıldığı ihbarı alındı. İhbarın ardından şüpheli H.H.'nin bulunduğu 38 plakalı araç, Şahmelik Mahallesi girişinde yakalandı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda çalıntı malzeme ele geçiridi.

Gözaltına alınan H.H. ile birlikte A.D, Ş.K. ve U.G. jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kayseri 3. Sayfa Haberler

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