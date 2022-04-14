Evlatlarının yolunu gözleyen ailelerin nöbeti 954. günde

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde bulunan ailelerin evlat nöbeti 954'üncü gününde de devam ediyor.

Evlat nöbetindeki aileler, 954 gündür çocuklarının fotoğrafıyla HDP il binası önünde kurdukları çadırda bekleyişini sürdürüyor. Diyarbakır'da oğlu 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Güzide Demir, oğlu Aziz gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi. 3 yıldır oğlu için burada olduğunu anımsatan Demir, "Oğlum neredeysen güvenlik güçlerimize teslim ol. Orası senin yerin değil, kucağıma gel seni çok özledim. Eve gel, ailen seni özledi, sen gelinceye kadar mücadeleye devam edeceğim. Çocuklarımızı HDP'den istiyorum" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa