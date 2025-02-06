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Evlatları PKK Tarafından Kaçırılan Aileler Mücadeleye Devam Ediyor

Evlatları PKK Tarafından Kaçırılan Aileler Mücadeleye Devam Ediyor
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Van'da PKK tarafından evlatları kaçırılan aileler, 96. haftada protesto düzenleyerek çocuklarına kavuşma mücadelesini sürdürdü. Anne Saliha Mert, oğlunun öldüğü haberine inanmadığını ve mücadeleyi bırakmayacağını belirtti.

Terör örgütü PKK tarafından evladı dağa kaçırılan anne Saliha Mert, 2016 yılında oğlunun öldüğü haberini aldığını ancak buna inanmadığını söyledi.

Van'da, terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, eylemlerinin 96'ncı haftasında da mücadelelerini sürdürdü. Evlatları PKK tarafından farklı tarihlerde kaçırılan 35 aile, ellerinde dövizlerle DEM Parti İl Başkanlığı önüne kadar yürüyerek protesto düzenledi. Sloganlar atan aileler, tek amaçlarının çocuklarına kavuşmak olduğunu vurguladı.

Bitlis'ten gelerek eyleme katılan Saliha Mert, 2015 yılında oğlu Yetiş'in PKK tarafından götürüldüğünü belirtti. 2016 yılında PKK'nın oğlunun öldüğüne dair haber gönderdiğini ancak buna inanmadığını belirtti. Evladını alana kadar mücadeleyi bırakmayacağını ifade eden Mert, "Bizler evlatlarımızı almadan bu kapıdan ayrılmayacağız. Bugün HDP isim değiştirip DEM Parti bile yapsa bir şey değişmeyecek. Onlar çocuklarımızı PKK'ya gönderdi. PKK da bizim çocuklarımızı versin" dedi.

Oğlunun geri dönmesi için çağrıda bulunan Mert, "Oğlum seni çok özledim. Bunun tarifi yok. Sana hasret kaldım. Artık annenin gözlerinde yaş kalmadı. Her neredeysen gel, onların içinden çık. Hani sen onları sevmiyordun" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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