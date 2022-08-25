Evlatları dağa kaçırılan anneler kendilerine zafer işareti yapan HDP'lilere öfke kustu

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP binasında kendilerine yapılan zafer işaretine öfke kustu.

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti. Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Anneler HDP'yi lanetliyor", "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı. HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi. HDP'lilerin balkonda zafer işaretine öfke kusan aileleri polis zor zapt etti.

Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, tek isteklerinin evlatlarına kavuşmak olduğunu ifade ederek, "Hem bizim çocuklarımız çalışyırar hem bizim ciğerlerimizi söküp götürüyorlar hem de perdelerin arkasında balkında zafer işareti yapıyorlar. Bize gülerek, "Siz boşuna burada oturuyorsunuz. Siz satılık anne ve babalarsınız" diyorlar. Biz evlatlarımız için buradayız. Biz burada ne mal ne mülk peşinde değiliz. Ben sadece Şeyma'nın peşindeyim. Benim ciğerimi yakanın yüzü hiçbir zaman gülmesin inşallah. Canım nasıl yanıyorsa, onların ciğeri de aynı şekilde yansın. Ben sonuna kadar buradayım. ya zafer ya ölüm. Hepimiz evlatlarımızı HDP'den PKK'dan alacağız. Şeyma için buradayım Şeyma'mı ya alacağım ya alacağım" dedi.

Üç yıldır eylemini sürdüren Gülcan Biçer'in babası Necmettin Biçer de, "Emperyalist güçler iyi bilsin ki, biz çocuklarımızı almadan onların yakalarından düşmeyeceğiz. En son çocuğumuz dağdan inene kadar biz buradan ayrılmayacağız" ifadelerini kullandı.

(Atilla İdiz /İHA)