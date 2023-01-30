Evlat nöbetine katılan 2 aile gözyaşları içinde çocuklarına seslendi

Diyarbakır'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanlığı binası önünde oturma eyleminde bulunan aile sayısı 356'ya yükseldi. Oturma eylemine katılan anneler, gözyaşları içinde çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Farklı şehirlerden 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'a gelerek HDP il binasının önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 245'inci gününde de kararlılık devam ediyor. Bugüne kadar 354 aile nöbete katılırken, bunlardan 39'u evladına kavuştu. Bugün ise İstanbul'dan gelen iki ailenin katılımıyla sayı 356'ya yükseldi.

Oğlu Ubeydullah Muhammet Laçin için İstanbul'dan Diyarbakır'a gelerek oturma eylemine dahil olan Güli Laçin, evladının 17 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırıldığını belirterek, evladına "teslim ol" çağrısında bulundu. Laçin, "Evladım 17 yaşındayken kaçırıldı, şu anda 29 yaşındadır. Evladım HDP aracılığıyla dağa götürüldü. Evladımı HDP'den istiyorum. Tek bir oğlum vardı. Onu da HDP dağa götürdü. Oğlum artık dön gel. Eğer benim sesimi duyuyorsan artık gel. Sen gelmeyene buradan hiçbir yere ayrılmayacağım. Evladımı örgüte bırakmayacağım" dedi.

İstanbul'dan gelen diğer aile Safiye İlhan ise, gazetecilere Kürtçe yaptığı açıklamada, oğlu Ahmet İlhan'ı almadan bir yere gitmeyeceğini ifade etti. Oğlunun kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten anne İlhan, "Oğlumu almadan buradan bir yere gitmeyeceğim. Oğlum kahvede çalışırken 20 yaşında götürdüler" diye konuştu.

Öte yandan, ailelerin direnişi aralıksız sürerken, evlat nöbetine destek ziyaretleri de devam ediyor. - DİYARBAKIR