Evlat nöbetindeki Yaşa: '40'ıncı ailenin evladına kavuşmasına çok sevindik'

Çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen ailelerin evlat mücadelesi HDP il binası önünde devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlatlarını umutla bekleyişi bin 333 gündür sürüyor.

Evladının 9 yıl önce HDP araçlığıyla PKK'ya teslim edildiğini ileri süren Zeliha Yaşa, oğlu Abdurrahman Yaşa'ya 'teslim ol' çağrısında bulundu.

40'ıncı ailenin evladına kavuşmasına sevindiklerini dile getiren Yaşa, "Oğlum için HDP il binası önünde evlat nöbeti tutuyorum. 9 yıldır evladımdan haber alamıyorum. Oğlum HDP tarafından kandırılarak PKK'ya teslim edilmiş. Oğlum, beni görüp duyuyorsan ses ver. 9 yıldır senden haber alamıyorum. Sizleri orada eşkıya gibi dağlarda gezdiriyorlar. Bak bugün 40'ıncı aile evladına kavuşuyor. Bu habere çok sevindik. İnşallah siz de teslim olacaksınız" dedi. - DİYARBAKIR