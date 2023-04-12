Evlat nöbetindeki gözü yaşlı anne: '8 yıldır terörle mücadele ediyorum'

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat direnişi sürüyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti bin 318'inci gününde kararlılıkla devam ediyor. Van'ın Gürpınar ilçesinden Diyarbakır'a gelerek oğlu Mikail için evlat nöbetine devam eden Gevez Erdinç, 8 yıl önce evladının HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi.

Evladına hasret kaldığını dile getiren Erdinç, "Oğlum Marmara Üniversitesinde okurken HDP'liler kandırarak dağa götürdü. Ben sadece oğlumu istiyorum. 8 yıldır terörle mücadele ediyorum. Oğlumdan şu ana kadar hiç haber alamadım. Oğlum, eğer bizi görüp duyuyorsan gel, geri dön. Ben oğlumu çok özledim. Bu çadır af çadırıdır. Gel vatana, bayrağa, devletimize teslim ol. Güvenlik güçlerimiz hiçbir ceza vermeden seni ailene teslim edecek" dedi. - DİYARBAKIR