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Evlat Nöbetindeki Baba'dan Önemli Mesaj: 'Yahudilere Askerlik Yapmayın'

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Muş'ta çocuklarını PKK'dan kurtarmak için eylemde bulunan aileler, soğuk havaya rağmen evlat nöbetlerine devam ediyor. Baba Halit Altun, oğluna seslenerek terör örgütüne ve DEM Parti'ye tepki gösterdi.

Evlat nöbetindeki baba: "Yahudilere askerlik yapmayın"

Muşlu ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

MUŞ - Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini soğuk havaya rağmen devam ediyor.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini bu hafta da kararlılıkla sürdürdü. Evlatlarının fotoğrafını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter! Yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açarak DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Baba Halit Altun, terör örgütü PKK'nın çocuğunu kaçırdığını ifade ederek, "5 yıldır biz bunların (DEM Parti) kapısına geliyoruz. Çocuklarımızı onlardan istiyoruz. Size sesleniyoruz, seslerimizi duyun ve çocuklarınızı getirin. Çocuklarımızı getirmediğiniz müddetçe eyleme devam edeceğiz. Demeyin ki öylesine gelip gidiyorlar. Biz çocuklarımızın arkasındayız. Oğlum Muhsin eğer sağsan ve sesimi duyuyorsan çık gel. O insanlarının sana faydası yok. Kendi memleketine, kendi yuvana, kendi anne ve babana ve kendi ocağına dön. Gidip de o Yahudilere askerlik yapmayın. Bunun bilincinde olun. Hepinize sesleniyorum, dönün gelin, o toprağın faydası yok. Sizi kandırmışlar götürmüşler gelin yuvanıza. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

Evlat Nöbetindeki Baba'dan Önemli Mesaj: 'Yahudilere Askerlik Yapmayın'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSHAK GÜNGÖR - 3.Sayfa
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