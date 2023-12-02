Diyarbakır'da, HDP il binası önünde kandırılarak dağa kaçırılan çocukları için evlat nöbeti tutan ailelerin mücadelesi soğuk havalara rağmen sürüyor. Kızı Fadime'nin terör örgütü PKK tarafında kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden Hatice Levent, evladını alana kadar HDP önündeki mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

Evlat nöbetindeki anneden kızına çağrı: 'Dünya gözüyle seni son kez görmek istiyorum'

- Evlat nöbetindeki anneden kızına çağrı: "Dünya gözüyle seni son kez görmek istiyorum"

HDP önündeki evlat mücadelesi bin 551. gününde

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, HDP il binası önünde kandırılarak dağa kaçırılan çocukları için evlat nöbeti tutan ailelerin mücadelesi soğuk havalara rağmen sürüyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek dağa kaçırıldığını iddia eden çocukları için evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi bin 551 gündür yaz-kış, yağmur-çamur demeden devam ediyor.

Kızı Fadime'nin terör örgütü PKK tarafında kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia ederek Diyarbakır'a gelip oturma eylemini sürdüren Hatice Levent, evladını alana kadar HDP önündeki mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

9 senedir evladından haber alamadığını dile getiren Levent, kızına 'teslim ol' çağrısında bulunarak, "Kütahya'dan Diyarbakır'a geldim. Kızım, eğer beni görüp duyuyorsan gel, devletimize teslim ol. Hiçbir korkunuz olmasın. 9 senedir ben kızımın peşindeyim. Dünya gözüyle seni son kez görmek istiyorum. Rabbim sizi oradaki pisliklerden geri çevirsin. Artık bu çileden bıktık. Çocuklarımızı orada mağaralara mahkum etmişler. Bizim yavrularımızın elleri kalem tutuyordu, silah verdiler. Artık ana baba ocağına dönün" dedi.

(MHİ-AKK-Y)