Evlat nöbetindeki anne Latife Ödümlü: "Benim oğlumu HDP götürdü"

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti bin 317 gündür sürüyor.

Oğlu Özgür için Ordu'dan gelip, evlat nöbetine devam eden Latife Ödümlü, çocuğuna 'teslim ol' çağrısında bulundu.

4 sene önce oğlunun HDP tarafından kandırılarak dağa gönderildiğini belirten Ödümlü, "4 senedir oğlum kaçırılmış. Evladım için nöbet tutuyorum. Ne gündüzüm ne akşamım var. Benim oğlumu HDP götürdü. Oğlumu almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Oğlum yıllardır senin peşinden koşuyorum. Kaç, gel teslim ol. 39 aile evladına kavuştu. Hiçbirine ceza verilmedi. Ölsem de senin peşini bırakmayacağım. Özgür, gelmesen hakkımı helal etmiyorum" dedi. - DİYARBAKIR