Evlat nöbetindeki anne: 'Bu Kürt davası değildir'

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin evlat nöbeti devam ediyor. Evlat nöbetindeki bir anne, "Bu Kürt davası değildir. Bu Amerika davası olmuştur. Bizim çocuklarımızı geri göndersinler" dedi.

HDP önünde evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekleyen anneler, eylemlerini sürdürüyor. Parti binası önüne gelerek HDP ve PKK'dan çocuklarını isteyen anneler, HDP ve PKK'yı lanetledi. Evlatlarına geri dönmeleri için çağrıda bulunan anneler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açtı. Evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan aileler, kararlı bekleyişlerini sürdüreceklerini ifade etti.

8 yıldır çocuğumun geri gelmesini hasretle bekleyen baba Halit Altun, davalarından vazgeçmeyeceklerini ifade ederek, "7-8 yıldır çocuğumun geri gelmesini bekliyorum. Diyorlar Kürt meselesidir ama Kürt meselesi ile bir alakası yoktur. Bu sadece Amerika'nın bir oyunudur. HDP'nin başına bir ip sarılmış, HDP de bu ipi getirip bizim başımıza sardı. Çocuklarımızı dağa götürdüler. Çocuklarımızın kaçırılmasına ve geri getirilmesinden HDP sorumludur. Ömrümüzün sonuna kadar olmak üzere biz bu davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Bizler çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızın sorumlusu HDP ve PKK'dır. Çocuklarımızı getirsinler. Oğlum Muhsin eğer sesimi duyuyorsan gel. Babana, memleketine ve toprağına gel. O bölgenin insanlarının bize faydaları olmamış ve olmazda. Yanlış bir yoldasınız. Gelin yuvanıza, anne ve babanızın yanına dönün. Bağımız bahçemiz buradadır. Onların topraklarında ne işiniz var. Namus şeref sözü olsun senin ne cezan olursa ben çekeceğim. Gel devletin şefkatine, güvenlik güçlerimize teslim ol" dedi.

2 yıldır evlatları için eylem yaptıklarını ifade anne Ayten Koçhan ise "Evlatlarımızın geri gelmesi için buradayız. HDP'den ve PKK'dan evlatlarımızı istiyoruz. Bu Kürt davası değildir. Bu Amerika davası olmuştur. Bizim çocuklarımızı geri göndersinler. Bak Ramazan Bayramı yaklaşıyor, bizim bir yanımız eksik. Bizler evlatlarımızın hasretini çekiyoruz. Ersin oğlum gel teslim ol. Yeter analar babalar ağladı. Bir tek çocuk dağda kalana kadar bizler eylemimize devam edeceğiz. Gel yavrum yolunuz yol değil" şeklinde konuştu.

Dağa kaçırılan abisine seslenen Cuma Teker de, "5 yıldır ağabeyimi bekliyoruz. HDP'nin önünde annem ile birlikte nöbet tutuyoruz. Ağabey, annem ve ben hastayım artık gelmeni istiyorum. Gel bizlere sahip çık. HDP; Amerika uşağıdır, onların yolundan gitme. Ağabey sesimizi duy ve gel teslim ol" dedi. - MUŞ