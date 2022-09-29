Evlat nöbetindeki ailelerin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin Diyarbakır'da HDP il binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Ailelerin sayısı 313'e yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde bin 123'üncü gününde devam ediyor. Evlat nöbetine bir ailenin daha katılmasıyla aile sayısı 313'e ulaştı.

İstanbul'da 1999 yılında 22 yaşındayken kandırılarak terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ileri süren Dursun Topal'ın ağabeyi Ali Topal, kardeşine "teslim ol" çağrısında bulundu. Annesinin hasta olduğunu ve dünya gözüyle son kez kardeşini görmek istediğini söyleyen Topal, "Kardeşimi HDP'den istiyorum. Kardeşim İstanbul Üniversitesi'nde okuyordu. Oradan kandırılıp dağa götürüldü. Kardeşim eğer beni duyuyor ve görüyorsa, annen çok ağır hasta olmuş. Annem dünya gözüyle son kez oğlumu görmek istiyorum diyor. Sesimi duyar duymaz gel emniyete teslim ol. Devlet büyüklerimiz bu konuda çok emek sarf ediyorlar. Herkes elinden geleni yapıyor. Cumhurbaşkanımız ve bakanımıza çok teşekkür ederim. Devletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Burada HDP gençleri dağa gönderdiği için kardeşimi de aralarında gönderdiler. Bundan dolayı kardeşimi HDP'den istiyorum" dedi. - DİYARBAKIR