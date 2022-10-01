Evlat nöbetindeki ailelerin oturma eylemine 2 aile daha katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 126. gününde kararlılıkla sürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 126. gününde kararlılıkla sürüyor. Ailelerin direnişine 2 aile daha katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 126'ncı gününde de devam ediyor. Evlat nöbetine 2 ailenin daha katılmasıyla aile sayısı 315'e ulaştı. Mardin'den oğlu Hasan Baş için gelen ve 2015 yılında 18 yaşında oğlunun kaçırıldığını söyleyen Yasin Baş, tekstilde çalışan oğlunun Suriye tarafına geçtiğini kaydetti. Evladı için eyleme katıldığını söyleyen baba, oğlunu PKK'dan istediğini söyledi.

Hakkari'den 18 yaşında iken 2008 yılında kaçırılan oğlu Ercan İlhan için geldiğini söyleyen anne Sedika Alkan da evladına seslenerek geri gelmesini istediğini belirtti. - DİYARBAKIR