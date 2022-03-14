Ailelerin direnişi 924'üncü gününde - Haberler

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Ailelerin direnişi 924'üncü gününde

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ailelerin direnişi 924'üncü gününde Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi, 924'üncü gününde de devam ediyor.

DİYARBAKIR (İHA) - Ailelerin direnişi 924'üncü gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi, 924'üncü gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi, 924'üncü gününde de devam ederken, 6 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun Arslan için oturma eylemine katılan Aydan Arslan, kızını HDP'den istediğini söyleyerek dönmesi çağrısında bulundu. Anne Arslan, "3 yıla yakındır biz burada eylemimizi sürdürüyoruz. Ben Aysun'u almadan buradan kalmayacağım ve mücadelemi sonuna kadar devam ettireceğim. Ben Aysun'umu HDP'den istiyorum, eğer beni görüyorsan kaç gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. 35 kişi ailesine kavuştu sende gel bu hasreti bitir artık" dedi.

Ailelerin direnişi 924'üncü gününde

Ailelerin direnişi 924'üncü gününde

Ailelerin direnişi 924'üncü gününde

Ailelerin direnişi 924'üncü gününde

Ailelerin direnişi 924'üncü gününde

Ailelerin direnişi 924'üncü gününde

Ailelerin direnişi 924'üncü gününde

İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - 3. Sayfa

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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