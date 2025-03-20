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Evlat nöbetindeki aileler: "Terörsüz Türkiye istiyoruz"

Evlat nöbetindeki aileler:
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Terör örgütü PKK tarafından evlatları dağa kaçırılan aileler, yeni süreçle birlikte terörsüz bir Türkiye istediklerini belirterek, "Çocuklar dağdan insin ve silahlarını bıraksınlar.

Terör örgütü PKK tarafından evlatları dağa kaçırılan aileler, yeni süreçle birlikte terörsüz bir Türkiye istediklerini belirterek, "Çocuklar dağdan insin ve silahlarını bıraksınlar. Artık anneler ağlamasın, askerimiz ve polisimiz şehit olmasın" dedi.

Van'da çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, DEM Parti il binası önünde başlattığı oturma eylemi Ramazan ayında da devam ediyor. Eylemlerinin 98'inci haftasında bir araya gelen 35 aile, ellerindeki dövizlerle DEM Parti İl Başkanlığı önüne kadar yürüdü. Sloganlar atan aileler, tek amaçlarının evlatlarına kavuşmak olduğunu belirtti. Aileler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin attığı adımlar için desteklerini bu hafta da yeniledi.

Eyleme kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, kızının 2012 yılında DEM Parti aracılığıyla kaçırılıp PKK'ya teslim edildiğini belirtti. O yıldan bu yana evlat mücadelesi verdiğini ifade eden Sancar, "Bizler sadece evlatlarımızı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Kendi çocuklarını özel okullarda okuturken, bizim gibi ailelerin çocuklarını mağaralarda öldürüyorlar. Önümüz yine bayram ve bu bayramlar bizim için buruk geçiyor. Cumhurbaşkanımız ve Bahçeli'nin verdiği kararların arkasındayız. Bu süreçteki gelişmeler için sevinçliyiz. Çocuklar dağdan insin ve silahlarını bıraksınlar. Artık terörsüz Türkiye istiyoruz. Artık anneler ağlamasın, askerimiz ve polisimiz şehit olmasın" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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