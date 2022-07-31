Evlat nöbetindeki aileler: "En son çocuk dağdan ininceye kadar buradayız" - Haberler

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Evlat nöbetindeki aileler: "En son çocuk dağdan ininceye kadar buradayız"

Evlat nöbetindeki aileler: "En son çocuk dağdan ininceye kadar buradayız" Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti bin 62'nci gününde devam ediyor.

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Evlat nöbetindeki aileler: "En son çocuk dağdan ininceye kadar buradayız"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti bin 62'nci gününde devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi bin 62'nci gününde de sürüyor. 303 ailenin katıldığı evlat nöbetinde şimdiye dek Diyarbakır ailelerinin evlatlarından 37 örgüt mensup güvenlik güçlerine teslim oldu. İşlemleri tamamlanan örgüt mensupları daha sonra ailelerine teslim edildi.

Adana'da kaldıkları dönemde götürülen kızı için evlat nöbetine katılan baba Necmettin Biçer, Van'dan geldiğini, kızı Gülcan Biçer için eyleme devam ettiğini ve 'teslim ol' çağrısı yaparak evladını beklediğini söyledi. Biçer, "3 yıla yakındır HDP il binası önüne anne ve babalar olarak eylem yapıyoruz. Eylemimizi sürdürmekte kararlıyız. HDP'liler 1 yıl 5 aydır burayı kapatıp gittiler. Kim kaçar? Suçlu insan kaçar. HDP suçlu olduğu için bizi burada ne gördü, ne de dinledi. HDP'liler iyi bilsin ki, nasıl ki çocuklarımızı kaçırıp terör örgütü PKK'ya teslim ettilerse çocuklarımız gelmeyinceye kadar enselerinden ayrılmayacağız. En son çocuk dağdan ininceye kadar buradayız. Çocuklara sesleniyorum. Gelin güvenlik güçlerine teslim olun. Sizi mağaraya atmışlar. ya öl, ya da öldür. Onların çocukları nerede? Amerika'da, Almanya'da okuyorlar" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - 3. Sayfa

Halkların Demokratik Partisi Çocuk PKK 3. Sayfa Haberler

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