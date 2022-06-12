Evlat nöbetindeki aileler bin 14 gündür çocuklarına dönmeleri için sesleniyor - Haberler

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Evlat nöbetindeki aileler bin 14 gündür çocuklarına dönmeleri için sesleniyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evlat nöbetindeki aileler bin 14 gündür çocuklarına dönmeleri için sesleniyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde ailelerin evlat nöbeti bin 14 gündür sürüyor.

Evlat nöbetindeki aileler bin 14 gündür çocuklarına dönmeleri için sesleniyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde ailelerin evlat nöbeti bin 14 gündür sürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi bin 14'üncü gününde de devam ediyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013'te dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için eyleme devam eden anne Esmer Koç, 9 senedir kızının HDP ve PKK tarafından kaçırılarak dağ götürüldüğünü öne sürdü. Koç, "Kızım hastadır. Kızım için buraya geldim. Evladımı istiyorum. Artık yeter. Yazıktır, günahtır. Evlatlarımızı mağaraya mahkum etmişler. Kızımın ölmesini ve öldürmesini istemiyorum. Kızımı sağ salim istiyorum" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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