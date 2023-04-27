Evlat nöbetinde 40'inci buluşma

Diyarbakır'da bin 333 gündür devam eden "Diyarbakır Anneleri" nöbetinde bir anne daha evladına kavuştu.

Diyarbakır'da bin 333 gündür devam eden " Diyarbakır Anneleri" nöbetinde bir anne daha evladına kavuştu. Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde terör örgütü tarafından kandırılarak PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına kaçırılan C.T. ailenin ve güvenlik güçlerinin 3 yıl boyunca süren ikna çalışması sonucunda Habur Sınır Kapısı'nda teslim alınarak ailesine kavuşturuldu.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde bin 333 gündür evlat nöbeti tutan 358 aileden, 95. ailenin çocuğu olan C.T. anne ve abisiyle buluştu. Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleşen buluşmada anne S.T. göz yaşlarına sahip olamadı. Anne buluşma anında "Allah devletimizden razı olsun. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yavrumuzu bize kavuşturduğu için teşekkür ediyoruz. Anneler ağlamasın artık. Devletimizden Allah razı olsun. Allah bizi Devlete kurban etsin. Biz evladımıza kavuştuk. Biz polisimize, askerimize, Devletimize kurban oluruz. Onların da annesi ağlamasın. Hepiniz çıkın gelin, inin dağdan. Kanunsuzluğu, kötülüğü terk edin. Biz hepimiz kardeşiz. Çıkın gelin. Kürt ne Türk ne? Hepimiz kardeşiz. Çıkın evinize gelin. Kötü şeyler yapmayın" dedi.

Kardeşinin terör örgütünden ayrılıp gelmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen abi C.T. ise "Buradan terör örgütü tarafından kandırılan tüm gençlere gelmelerini, annelerine, babalarına, kardeşlerine, ailelerine kavuşmalarını istiyoruz. Kardeşimizin teslim olması aşamasında desteğini eksik etmeyen İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz" - ERZURUM