Evlat Nöbeti Süren Ailelerden 'Teslim Ol' Çağrısı

Evlat Nöbeti Süren Ailelerden 'Teslim Ol' Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta evlat nöbeti tutan aileler, terörsüz Türkiye sürecinden umutlu olarak çocuklarına teslim ol çağrısında bulundu. Aileler, yıllardır süren mücadelede barış ve huzur beklentisiyle eylemlerini sürdürüyorlar.

MUŞ (İHA) – Muş'ta evlat nöbetini sürdüren aileler, terörsüz Türkiye sürecinden umutlu olduklarını belirterek, çocuklarına 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin DEM Parti Muş İl Başkanlığı binası önündeki eylemleri sürüyor. Her hafta çarşamba günü parti binası önünde bir araya gelen aileler, çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeden, teslim olmaları çağrısını yineliyor. Evlat hasretiyle yanan yürekler, bir gün çocuklarına kavuşacaklarına olan inancını kaybetmeden eylemini sürdürüyor. Terörsüz Türkiye sürecinin başlaması, eylemdeki aileleri umutlandırıyor. Çatışmasızlık ortamı sayesinde dağa götürülen çocukların geri dönebileceğine olan inançları artan aileler süreçten memnun. Sağlanan huzur ve güven ortamı, yıllardır mücadele eden anneler için umut kapısı olmuş durumda. Annelerin beklentisi bu sürecin devam etmesi ve çocukların bir an önce geri dönmesi yönünde.

Anne Ayten Koçhan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, terörsüz Türkiye sürecinden memnun olduklarını belirterek, "Bu süreçten dolayı mutluyuz ve sevinçliyiz. Gelin teslim olun. Yeter analar babalar ağladı. Bu Kürt Türk davası değil yavrum. Biz daha evlat hasretine dayanamıyoruz. Ersin oğlum gelin teslim olun. Her gün haberleri izliyoruz. Bir gün evvel silahları bırakmanızı isteriz. Biz mutluyuz, biz sevinçliyiz. Barışmayı isteriz. Yeter artık kan dökülmesin. Biz istemiyoruz. Biz istemiyoruz askerimizin burnu kanasın, polislerimizin burnu kanasın, yavrularımızın burnu kanasın. Gelin teslim olun yavrum" dedi.

Anne Naciye Sönmez Yıldız da, çocuğuna "teslim ol" çağrısında bulunarak, "Osman oğlum, oranın hayrı yok. Gelin teslim olun. Biz sizi bekliyoruz. Orası sizin memleketiniz değil. Terörsüz Türkiye süreci de oldu, her şeyi de güzel olacak. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bu süreci çıkarttı. Allah çocuklarını da bağışlasın. O da bizi düşündü. Biz biliyoruz bu barış olacak" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yalanlama

İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yanıt
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

İtirafçı olan ortağından İmamoğlu'nu zora sokacak ifade
Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı

Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı
Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar

Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu'da gece saatlerinde büyük kavga

Sokak ortasında birbirlerine girdiler, mahallelinin tepkisi sert oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hindistan'da korona yeniden hortladı! Vaka sayısı bir haftada 5 katına çıktı

7 milyon insanı öldüren koronavirüs bir ülkede yeniden hortladı
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Shakhtar Donetsk'e imza atan Arda Turan, Galatasaray'ı hemen sildi

Yeni takımına imza atar atmaz Galatasaray'ı sildi
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

Okan Buruk ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

Bıçak altına yatmıştı! Yeni haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.