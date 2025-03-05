Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı

Netanyahu'nun uykularını kaçıran fotoğraf
65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor

65 bin lira maaş verdiği özel kalemi, 200 bin lira kira ödüyor
Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL

İşte Trump ile bir akşam baş başa yemeğe çıkmanın maliyeti
Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar

Zincir markette vatandaşı aptal yerine koyan kampanya

Evlat Nöbeti: Aileler Ramazan Ayında Da Sürekliliği Koruyor

Evlat Nöbeti: Aileler Ramazan Ayında Da Sürekliliği Koruyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta PKK tarafından kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, Ramazan ayına evlat hasretiyle girdi. Olumsuz hava koşullarına rağmen her hafta bir araya gelen aileler, çocuklarının dönmesi için çağrıda bulunuyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine devam ediyor. Evlat nöbetindeki aileler, Ramazan ayına da evlat hasretiyle girdi.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, kentte etkili olan soğuk havaya rağmen evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor. Yıllardır çocuklarına kavuşma ümidiyle bekleyen anne ve babalar, her fırsatta seslerini duyurmaya çalışıyor. Aileler, ramazanın birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurgulayarak, çocuklarının da yuvalarına dönmesini istediklerini dile getirdi.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Baba Alaattin Koçhan, DEM Parti ve terör örgütü PKK'nın oğlu Ersin'i Bursa'dan kaçırdığını söyleyerek, "Oğlum evine gelsin. Oğlumu istiyorum. Ersin sesimi duyuyorsan çık gel. Senin dağda taşta mağaralarda ne işin var. Oğlum gel teslim ol. Biz de artık dayanamıyoruz. Kime hizmet edeceksin, İsrail ve Amerika'ya hizmet mi edeceksin. Gel vatanına teslim ol. Türkiye evladını atmaz. Hiçbir baba evladını atmadığı gibi Cumhurbaşkanı da kendi vatandaşını atmaz. Bir Ramazan daha evlatlarımızı bizden uzak tuttular. Bayramlarımız gelip geçiyor, bir yanımız boş. Çık gel, dönmeni istiyorum" dedi.

Anne Şahinaz Özcan ise 8 yıldır oğlunun kaçırıldığını ve haber alamadığını belirterek, "Oğlum Atilla sesimi duyuyorsan çıkın gelin teslim olun. Yeter artık bu evlat acısını çekemiyoruz. Bu anne babalar yazık. Ramazan ayında evlat acısı çekiyoruz. Gelin teslim olun oğlum. Onların da evlatları var. Bir gün eve gelmeseler nasıl dayanırlar" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bankta oturan iki kardeşi öldüren şüpheliden "oruç" savunması
img

Alizade'nin müstehcen klibi için harekete geçildi
img

Sneijder'in 10 numarasını söküp atan yıldız Fenerbahçe'ye geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor! 'Ruhum geride kaldı' sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı

Ece'nin "Ruhum geride kaldı" sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı
Erkek arkadaşının hayatını kararttığı Mutlu Kaya'dan kötü haber

Mutlu Kaya'dan kötü haber
Öcalan'ın çağrısından sonra 'PKK silah bırakır mı?' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"PKK silah bırakır mı?" anketi! İşte araştırmadan çıkan sonuç
Dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu: Odaya girip kapıyı kilitliyorlardı

Kanal 7'nin dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu
Antalya Havalimanı'nda bir bardak çayın fiyatını görenler şaştı kaldı

Bir bardak çayın fiyatını gören şaştı kaldı
Ali Ağaoğlu kendisine doğum günü hediyesi aldı! Fiyatını duyan 'Yok artık' diyor

Ağaoğlu'ndan kendisine milyonluk doğum günü hediyesi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.