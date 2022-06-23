Evlat direnişi bin 25'inci gününde kararlılıkla devam ediyor - Haberler

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Evlat direnişi bin 25'inci gününde kararlılıkla devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evlat direnişi bin 25'inci gününde kararlılıkla devam ediyor

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti bin 25'inci gününde devam ediyor.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti bin 25'inci gününde devam ediyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi bin 25. gününde. 5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun Arslan için oturma eylemine katılan Aydan Arslan, kızını HDP'den istediğini söyleyerek dönmesi çağrısında bulundu. Anne Arslan, "3 yıldır burada mücadeleme devam ediyorum, ne yazık ki HDP bizi görmemezlikten geliyor. Ama biz sonuna kadar buradayız yılmayacağız, biz evlatlarımızı istiyoruz. Aysun, yavrum beni görüyor veya duyuyorsan geri dön. Gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Onlar seni kandırıyorlar, teslim ol yavrum" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır PKK 3. Sayfa Haberler

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