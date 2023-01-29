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Evlat direnişi bin 244 gündür devam ediyor

3. Sayfa Haberleri

Evlat direnişi bin 244 gündür devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binasının önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 244'üncü gününde sürüyor. Oğlu Aziz Demir'in 16 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren anne Güzide Demir, evladına 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Çocuğuna dağdan indiğinde herhangi bir ceza uygulanmayacağını belirten Demir, "4 senedir biz burada oturma eylemindeyiz. Çocuklarımız gelene kadar biz buradan hiçbir yere ayrılmayacağız. Oğlumdan ne istediler de dağda taşta mağaralara mahkum ettiler. Oğlum kaçırıldığında daha 16 yaşındaydı. Geri getirsinler. Oğlum neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Seni orada kandırıyorlar. Herhangi bir ceza uygulanmıyor. Devletimiz size kucak açıyor. Orası sizin yeriniz değil. Artık geri dönün" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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