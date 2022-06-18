Evlat direnişi bin 20. gününde
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Evlat direnişi bin 20. gününde Ailelerin HDP ve PKK'ya karşı eylemleri sürüyor Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti bin 20. gününde devam ediyor.
Evlat direnişi bin 20. gününde
Ailelerin HDP ve Pkk'ya karşı eylemleri sürüyor
DİYARBAKIR - Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti bin 20. gününde devam ediyor.
çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi bin 20. gününde. 5 yıldır evlat hasreti çeken annelerden Ayten Elhaman ise, gece ve gündüz nöbette olduklarını kaydederek dağda tek bir evlat kalmayana kadar mücadele edeceklerini söyledi. Elhaman, "Yaklaşık 3 yıldır HDP il binası önünde evlatlarımızı bekliyoruz. Aileler olarak vazgeçmeyeceğiz, evladımızı HDP ve PKK'dan almadan buradan gitmeyeceğiz. Oğlum Bayram beni duyuyorsan kaçıp gel o zalimlerden kurtul. Onlar gençlerin katili dağlarda öldürüyorlar, son nefesime kadar seni burada bekliyorum" dedi.