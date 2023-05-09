Evladı gibi büyüttüğü yeğeni tarafından öldürülen 2 çocuk annesinin cenazesi, adli tıptan alındı Anne gibi sevdiği için "Anne" dediği yengesini öldüren şahsın sosyal medyadan 5 gün önce paylaştığı fotoğrafın altına, "Bazen kendin için yapabileceğin en iyi şey gitmektir" yazması dikkat...

Evladı gibi büyüttüğü yeğeni tarafından öldürülen 2 çocuk annesinin cenazesi, adli tıptan alındı

Anne gibi sevdiği için "Anne" dediği yengesini öldüren şahsın sosyal medyadan 5 gün önce paylaştığı fotoğrafın altına, "Bazen kendin için yapabileceğin en iyi şey gitmektir" yazması dikkat çekti

ADANA - Adana'da yeğeni tarafından öldürülen kadının cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı. Yengesini öldüren şahsın sosyal medyadan 5 gün önce paylaştığı fotoğrafın altına, "Bazen kendin için yapabileceğin en iyi şey gitmektir" yazması dikkat çekti.

Olay, dün öğle saatlerinde Ceyhan ilçesine bağlı İbrahim Mete Bulvarı'ndaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, silah sesleri duyan bina sakinleri polise haber verdi. Olay yerine giden ekipler Derya Şengül'ü yerde kanlar içinde buldu. 3 kurşunla vurulduğu tespit edilen Şengül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesi sonrasında Şengül'ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polisin çalışmasında cinayeti işleyen kişinin çocukluğundan bu yana yanında büyüttüğü eşinin öz yeğeni Ö.Ş. olduğu belirlendi. Ö.Ş'nin öldürdüğü Şengül'ü de annesi gibi gördüğü için 'Anne' diye hitap ettiği, ancak son dönemlerde Ö.Ş.'nin uyuşturucu kullandığı için yengesiyle aralarında tartışma çıktığı öne sürüldü.

Derya Şengül'ün cenazesi bugün Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsi işleminin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Genç kadının cenazesinin öğle namazına müteakip Ceyhan'da toprağa verileceği öğrenildi. Olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için polisin geniş çaplı çalışmasının sürdüğü de kaydedildi.

Öte yandan Yengesini öldüren şahsın sosyal medyadan 5 gün önce paylaştığı fotoğrafın altına, "Bazen kendin için yapabileceğin en iyi şey gitmektir" yazması dikkat çekti.