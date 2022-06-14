Evinin tuvaletinde uyuşturucu madde yetiştiren şüpheli suçüstü yakalandı: 50 bin TL değerinde malzeme ele geçirildi - Haberler

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Evinin tuvaletinde uyuşturucu madde yetiştiren şüpheli suçüstü yakalandı: 50 bin TL değerinde malzeme ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evinin tuvaletinde uyuşturucu madde yetiştiren şüpheli suçüstü yakalandı: 50 bin TL değerinde malzeme ele geçirildiANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesindeki evinin tuvaletinde kurduğu sera sistemiyle uyuşturucu madde yetiştirip turistlere satan şüpheli jandarma ekipleri tarafından...

Evinin tuvaletinde uyuşturucu madde yetiştiren şüpheli suçüstü yakalandı: 50 bin TL değerinde malzeme ele geçirildi

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesindeki evinin tuvaletinde kurduğu sera sistemiyle uyuşturucu madde yetiştirip turistlere satan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, yapılan aramada 50 bin TL değerinde malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Sorgun Mahallesi'nde uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde çalışma yürüttü. Ekipler, 3 ayrı suçtan kaydı bulunan A.B. isimli şahsın evinin tuvaletinde özel sistemlerle uyuşturucu madde yetiştirip turistlere sattığını tespit etti.

Manavgat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ile yapılan operasyonla şüpheli yakalandı. Operasyon çerçevesinde yapılan aramada, 2 parça halinde 142 gram skunk uyuşturucu maddesi, 2 adet nem ve ısıölçer, 1 adet özel izolasyonlu çadır, 2 adet elektrikli fan motoru ve zaman ayarlı elektrik saati, 2 adet led ışık panel ve motoru, özel hava filtresi ve hava borusu, özel bitki gübreleri ele geçirildi. Ürünlerin yaklaşık piyasa değerinin 50 bin TL olduğu belirtildi.

Şüpheli A.B., gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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