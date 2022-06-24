Bolu'da evinin penceresinden düşen yaşlı adam öldü Bolu'da evinin penceresinden düşen yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bolu'da evinin penceresinden düşen yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bahçelievler Mahallesi Muzaffer Işın Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 2. katında yaşayan İrfan Dolapçı (87), evinin penceresinden dışarı baktığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Durumu fark eden mahalle sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Dolapçı, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaşlı adam, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. AA / Mehmet Emin Gürbüz - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Bolu'da evinin penceresinden düşen yaşlı adam öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.