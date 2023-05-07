Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Hisarkapı köyünde akşam saatlerinde Tamer T. evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içinde yerde kalan Tamer T. çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tamer T.'nin cansız bedeni, Beytüşşebap Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. - ŞIRNAK