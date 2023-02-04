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Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan genç öldü

3. Sayfa Haberleri

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan genç öldü

Antalya'nın Aksu ilçesinde husumetlisi tarafından tabanca ile vurulan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Aksu ilçesinde husumetlisi tarafından tabanca ile vurulan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. 39 yaşındaki Recep Dulluç, ile evine gelen husumetlileri arasında tartışma çıktı. Tartışmada şüpheliler Dulluç'a tabanca ile 3 el ateş etti. Şüpheliler olay yerinden otomobille kaçarken, Recep Dulluç ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk babası burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Dulluç'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Demre ilçesinde toprağa verildi. Cinayetin ilk belirlemelere göre saldırıyı yapan kişilerin, Dulluç'un babasının evinde kiracı olduğu ve evden çıkarılmalarının ardından yaşanan gerginlik sonucunda gerçekleştirildiği öğrenildi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışmasını sürdürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya 3. Sayfa Haberler

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