Evinin önünde öldürülen 4 çocuk annesi son yolculuğuna uğurlandı

KONYA - Konya'da oturduğu apartmanın önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden 4 çocuk annesi Ümmü Döğer son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün 09.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Şahinağa Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekmek alıp sokak üzerinde oturduğu apartmanın önüne gelen 4 çocuk annesi 42 yaşındaki Ümmü Döğer, arkadaşı olduğu belirtilen Arafa Yıldırım'ın silahlı saldırısına uğradı. Zanlı Arafa Yıldırım, Ümmü Döğer'e 3 el ateş ettikten sonra silahı kendi kafasına ateşleyerek intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Ümmü Döğer ve zanlı Arafa Yıldırım kaldırıldıkları hastanade hayatını kaybetti. Ümmü Döğer için bugün öğle namazını müteakip Harmancık Mezarlığında cenaze namazı kılındı. Döğer'in cenazesine babası, çocukları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından cenaze Harmancık Mezarlığında defnedildi. gözyaşları ile defnedildi.

Habere arşiv görüntüler eklenmiştir.