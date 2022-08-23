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Evinin önünde damadı vurulan kadın, komşularına tepki gösterdi: "Yazıklar olsun, komşuluk kalmamış"

3. Sayfa Haberleri

Evinin önünde damadı vurulan kadın, komşularına tepki gösterdi: 'Yazıklar olsun, komşuluk kalmamış'

Tekirdağ Çorlu'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Tekirdağ Çorlu'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Evin önünde olaya isyan eden bir kadın, komşuların yardıma koşmamasına tepki gösterdi.

Olay, Cemaliye Mahallesi Zafer Aralığı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.D. isimli kişi arkasından gelen bir saldırgan tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırgan daha sonra kayıplara karıştı.

Bacağından yaralanan B.D. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan saldırganın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

Öte yandan komşularına tepki gösteren kadın, "Yazıklar olsun, hiç mi komşuluk kalmamış. Kimse de yardıma koşmadı. Komşuluk denen bir şey kalmamış" diye konuştu.

(Hüseyin Tayyar - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Güncel Haberler

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