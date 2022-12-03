Evinin çatısı başına yıkıldı... Yalnız yaşayan adam çöken çatının altında kaldı İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan adam haatanede tedavi altına alındı

MANİSA - Manisa'nın Demirci ilçesinde tek katlı bir evin çatısı bir anda çötü. Çöken çatının altında kalan ve evde yalnız yaşayan adam itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Manisa'nın Demirci ilçesi Sevişler Mahallesinde tek başına yaşayan Hayri Bostan isimli vatandaşın evinin çatısı bilinmeyen bir sebepten aniden çöktü. Çevredeki vatandaşların kopan gürültü sonrası durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Demirci İtfaiye ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma sonrası Hayri Bostan çöken çatının altından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan Hayri Bostan'ın tedavisine devam edildiği bildirildi.