Evinin bahçesinde vuruldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın, evinin bahçesinde kimliği tespit edilemeyen şüpheli tarafından tabanca ile bacağından vuruldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın, evinin bahçesinde kimliği tespit edilemeyen şüpheli tarafından tabanca ile bacağından vuruldu.

Olay, Çukurbağ Mahallesi Musa Kazım Caddesi'ndeki iki katlı evin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, evinin bahçesinde bulunan C.K., ismi öğrenilemeyen bir şüpheli tarafından tabanca ile bacağından vuruldu. C.K. yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KOCAELİ