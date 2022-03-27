Evinin bahçesinde otururken maganda kurşunuyla yaralandı - Haberler

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Evinin bahçesinde otururken maganda kurşunuyla yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evinin bahçesinde otururken maganda kurşunuyla yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evinin bahçesinde oturan yaşlı kadın, maganda kurşunuyla bacağından yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evinin bahçesinde oturan yaşlı kadın, maganda kurşunuyla bacağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi'nde ikamet eden S.B. (73) isimli yaşlı kadın, ailesiyle birlikte evlerinin bahçesinde oturduğu sırada silah sesi duydu. Silah sesinin ardından bacağında ağrı hissedip kan aktığını gören kadın, yakınları tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadının burada yapılan tedavisinde, merminin bacağından girip çıktığı tespit edildi. Yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve taburcu edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Turgutlu, Manisa, Silah, 3. Sayfa, Haberler

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