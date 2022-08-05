Evinin bahçesinde kenevir yetiştirirken yakalandı

Eskişehir'de evinin bahçesinde kenevir yetiştiren vatandaş jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Sivrihisar İlçesi'ne bağlı Hamamkarahisar Mahallesi'nde çalışma düzenlendi. Ekipler tarafından ilçede ikamet eden bir şahsın evinin bahçesinde yasadışı olarak kenevir bitkisi yetiştirdiği öğrenildi. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince saksı içerisinde yasadışı kenevir yetiştirildiği tespit edilen S.D. isimli şahsın evine adli makamlardan alınan arama kararı ile operasyon düzenlendi. Şüpheli S.D.'nin evinde yapılan arama neticesinde bahçede saksı içerisinde boyları yaklaşık 120 ile 150 santimetre uzunluğunda olan 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucu ele geçirilen 2 kök kenevir bitkisi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla yakılarak imha edildi.

Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinde şüpheli S.D. hakkında "Uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkındaki kanuna muhalefet' ve 'Yasadışı kenevir ekmek yetiştirmek' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR