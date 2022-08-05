Evinin bahçesinde kenevir yetiştirirken yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evinin bahçesinde kenevir yetiştirirken yakalandı

Evinin bahçesinde kenevir yetiştirirken yakalandı

Eskişehir'de evinin bahçesinde kenevir yetiştiren vatandaş jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

 - Güncelleme:

Eskişehir'de evinin bahçesinde kenevir yetiştiren vatandaş jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Sivrihisar İlçesi'ne bağlı Hamamkarahisar Mahallesi'nde çalışma düzenlendi. Ekipler tarafından ilçede ikamet eden bir şahsın evinin bahçesinde yasadışı olarak kenevir bitkisi yetiştirdiği öğrenildi. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince saksı içerisinde yasadışı kenevir yetiştirildiği tespit edilen S.D. isimli şahsın evine adli makamlardan alınan arama kararı ile operasyon düzenlendi. Şüpheli S.D.'nin evinde yapılan arama neticesinde bahçede saksı içerisinde boyları yaklaşık 120 ile 150 santimetre uzunluğunda olan 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucu ele geçirilen 2 kök kenevir bitkisi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla yakılarak imha edildi.

Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinde şüpheli S.D. hakkında "Uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkındaki kanuna muhalefet' ve 'Yasadışı kenevir ekmek yetiştirmek' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sivrihisar Eskişehir Jandarma Kenevir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title