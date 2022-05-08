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Evinin bahçesinde hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evinin bahçesinde hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kalp ve yüksek tansiyon hastalığı olduğu öğrenilen bir kadın evinin bahçesinde komşuları tarafından ölü olarak bulundu.

ALAŞEHİR, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kalp ve yüksek tansiyon hastalığı olduğu öğrenilen bir kadın evinin bahçesinde komşuları tarafından ölü olarak bulundu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Çakırcaali Mahallesinde 19.00 sıralarında R.Y. (62) isimli kadın, komuşuları tarafından evinin bahçesinde yerde hareketsiz yatar vaziyette bulundu. Olay yerine gelen 112 Acil Ekiplerince yapılan müdahalede şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Komşuları, kadının kalp ve yüksek tansiyon rahatsızlığı olduğunu ifade ederken, R.Y.'nin cenazesi ölü muayenesi işlemleri için Alaşehir Devlet Hastanesine götürüldü. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alaşehir, Manisa, Kalp, 3. Sayfa, Haberler

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