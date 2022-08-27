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Evinin bahçesinde düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Evinin bahçesinde düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun'da evinin bahçesinde düşüp yaralanan bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da evinin bahçesinde düşüp yaralanan bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin bahçesinde düşen Şakir Fırıncı (80) ağır yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fırıncı, ilk müdahalesinin ardından özel bir hastanenin yoğun bakım servisine sevk edildi. Şakir Fırıncı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fırıncı Samsun Canik 3. Sayfa Haberler

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