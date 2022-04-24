Evinin avlusunda tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu - Haberler

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Evinin avlusunda tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evinin avlusunda tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Samsun'da bir kişi, evinin avlusunda tüfekle kafasına vurulmuş halde ölü bulundu.

SALIPAZARI, SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir kişi, evinin avlusunda tüfekle kafasına vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Avut Mahallesi Tepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şenel Akay (54) evinin avlusunda kafasından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Olay jandarmaya haber verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Salıpazarı, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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