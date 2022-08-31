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Evini yaktı, dumandan zehirlenip öldü

3. Sayfa Haberleri

Evini yaktı, dumandan zehirlenip öldü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çeşitli rahatsızlıkları olduğu iddia edilen yaşlı adam, evini ateşe verdi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çeşitli rahatsızlıkları olduğu iddia edilen yaşlı adam, evini ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan zehirlenen adam yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saat 07.15 sıralarında İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir takım sağlık problemleri olduğu ileri sürülen 76 yaşındaki Ö.Ö., evinin bir odasındaki eşyaları yakmak suretiyle yangın çıkardı. Alevler kısa sürede odayı sararken, çevre sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polisler, çevre güvenliğini aldı. İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan zehirlenen talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Tekirdağ Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsiye gönderildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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